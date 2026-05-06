明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第15節が6日に行われ、鹿島アントラーズと水戸ホーリーホックが対戦した。

“茨城ダービー”で前回の雪辱を期す首位・鹿島は、早々に田川亨介が負傷交代するアクシデントが発生。拮抗した展開が続くなか30分に水戸DF牛澤健がDOGSO（決定的な得点機会の阻止）で一発退場し、数的有利を得た鹿島が押し込む時間が増えるものの、前半のうちに得点は奪えずスコアレスで折り返す。

鹿島に待望の先制点が生まれたのは58分、ショートコーナーの流れから波状攻撃を仕掛け、最後は師岡柊生が押し込んだ。さらに71分、左からのクロスに合わせてレオ・セアラがヘディングシュートを叩き込み、鹿島がリードを広げる。

そして鹿島は79分に勝負を決定づける3点目を奪う。ペナルティエリア右でボールを引き出した鈴木優磨が、華麗なヒールパスで相手の股の間を通して、レオ・セアラに託す。レオ・セアラは右足を振り抜き、ニアハイのゴール右上隅を撃ち抜いた。

試合はこのまま終了し、鹿島はPK戦含めて2連勝となった。鹿島は今節敗れた2位FC東京との勝ち点差を「5」に広げた。次節、鹿島は10日に敵地で横浜F・マリノスと、水戸は9日にホームで浦和レッズと対戦する。

【スコア】

鹿島アントラーズ 3－0 水戸ホーリーホック

【得点者】

1－0 58分 師岡柊生（鹿島）

2－0 71分 レオ・セアラ（鹿島）

3－0 79分 レオ・セアラ（鹿島）

【ゴール動画】鹿島vs水戸