大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間4月29日、タイラー・フィッツジェラルド内野手を金銭トレードで獲得した。同選手は昨季まで、同地区ライバルのサンフランシスコ・ジャイアンツでプレーしていたが、古巣サイドは今後の展開に戦々恐々としているようだ。米メディア『ヘビー』が報じた。

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タイラーはメジャーデビューした2023年～2025年にかけ、ジャイアンツで178試合に出場しているユーティリティ選手。今季はトロント・ブルージェイズに所属していたが、メジャー出場はないまま4月下旬にDFAとなっていた。

同メディアは「トレード：MLB界がロサンゼルス・ドジャースの“3年目選手”獲得に反応」と題した記事で、今回のトレードについてメディア関係者らがSNS上で見せた反応を紹介。

その中で、米メディア『ジャストベースボール』のマイケル・モンレアル記者が「もしドジャースが何らかの方法でフィッツジェラルドを2024年（96試合で15本塁打）の調子に戻すことができれば、ジャイアンツにとっては史上最悪の悪夢となるだろう」、YouTubeなどを通じてジャイアンツの話題を扱う『ジャイアントホットテイクス』が「ドジャースがフィッツジェラルドを一流のMLB選手に育て上げたら、私は言葉を失うだろう」とそれぞれ綴ったことを伝えている。

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