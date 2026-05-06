バイエルンのウリ・へーネス名誉会長が、オーストリア代表MFコンラート・ライマーの契約延長交渉に言及した。5日、ドイツメディア『スカイ』が報じた。

現在28歳のライマーは2023年夏にライプツィヒからのフリートランスファーでバイエルンへ移籍。ここまで公式戦通算132試合出場で7ゴール20アシストを記録している。本職の中盤だけではなく、両サイドバック（SB）をこなせる器用さを持ち合わせており、いぶし銀の働きでドイツの盟主を支えている。

そのライマーの現行契約は2027年6月30日までとなっており、来シーズンは契約最終年に突入する。しかし、同選手が現在の年俸1000万ユーロ（約18億円）から1500万ユーロ（約27億円）への昇給を望んでいることから、クラブと選手陣営に大きな乖離があるため、契約延長交渉は停滞している状況だ。

そんななか、ヘーネス名誉会長は現地『DAZN』のインタビューで、ライマーに言及。同選手の実力を認めつつ、いわゆる“ユニフォームが売れる選手”ではないことなども考慮される必要があると指摘した。

「彼の年俸や要求について報じられているとされる内容を読むと、それをどう受け止めるべきか考えざるを得ない。コニー（ライマー）は私が非常に高く評価している選手だ。彼はチームにとって極めて重要であり、クラブの対外的なイメージにとっても同様だ。彼はチームのために並々ならぬ努力をしている。しかし、彼はマラドーナではない。そして、そのような選手たちは、限界があることを受け入れなければならない」

「ライマーが現在受け取っているような報酬を提示できるクラブは、ヨーロッパでもごくわずかだ。マックス（・エーベル スポーツ部門取締役）とクリストフ（・フロイントSD）が具体的にどのようなオファーをしたかは知らないが、彼の代理人が当初要求していた額ではなかったことは確かだ。これは我々の基本方針とは関係なく、彼のスポーツ的・経済的価値に対する現実的な評価に過ぎない。その価値は高いが、ハリー・ケインほどではない」

【第1戦ハイライト】7日早朝にセカンドレグ！ パリvsバイエルン