『DMM.com』が保有するシント・トロイデンが、欧州サッカー連盟（UEFA）主催欧州大会の出場権を獲得した。クラブ創設102年目で初、また日本企業が経営するクラブとしても史上初の快挙となる。

シント・トロイデンはジュピラー・プロ・リーグ プレーオフ1第6節終了時点で勝ち点「39」の3位につけており、4試合を残して4位以上が決定した。1位と2位はチャンピオンズリーグ（CL）、3位とカップ戦王者はヨーロッパリーグ（EL）、4位がカンファレンスリーグ（ECL）予選をかけた決定戦に出場する。

今季のベルギーカップ決勝カードが、プレーオフ1の2位ユニオン・サンジロワーズと4位アンデルレヒトの対戦であるため、シント・トロイデンは4位になった場合でもEL予選2回戦以上の出場が決まった。

1924年に創設されたシント・トロイデンは、2017年に『DMM.com』が株式を取得。DF冨安健洋、MF遠藤航、MF鎌田大地ら日本代表選手がステップアップの経由地としてプレーし、現在はDF谷口彰悟、MF伊藤涼太郎、FW後藤啓介、GK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、MF山本理仁、MF松澤海斗、FW新川志音が所属している。

◆■最終順位による出場大会

1位：CL本戦

2位：CL予選3回戦

3位：EL予選2回戦

4位：ECL予選をかけた決定戦

カップ戦王者（ユニオンSG／アンデルレヒト）：ELプレーオフ

※カップ戦の結果により、出場大会が繰り上げられる

◆■プレーオフ1 順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 クラブ・ブルッヘ（47／＋11）

2位 ユニオン・サンジロワーズ（46／＋4）

3位 シント・トロイデン（39／＋4）

4位 アンデルレヒト（28／－5）

5位 メヘレン（27／－9）

6位 ヘント（26／－5）