大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは大谷翔平選手をはじめ、チーム全体で打撃不振に陥っている。大谷の他にフレディ・フリーマン内野手やカイル・タッカー外野手らも調子を落としており、デーブ・ロバーツ監督が原因を明かした。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。

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先週にはマックス・マンシー内野手が体調不良のため、シカゴ・カブス戦を途中交代した。マンシーは2週間にわたって悪寒と咳の症状を抱えており、フリーマンも似たような症状を経験し、アレックス・フリーランド内野手やテオスカー・ヘルナンデス外野手にも軽い影響が出ていたようだ。

クラブハウス内で広がっていたこの体調不良は、マンシーのケースを除けばあまり大きく伝えられてこなかった。しかし、打線が明らかな低迷に陥る中で、ロバーツ監督は選手たちの健康状態がチームに与えている影響を無視できないと認めた。

ロバーツ監督は「年に2回は起きることだ。シーズン中のある時点で、クラブハウス内で何かが蔓延しているという警鐘が鳴り始めたのは確かだと思う。選手は遠征などで一緒に過ごす時間が長く、彼らの多くは幼い子どもを育てているため、そういうことが起こる」と語った。

体調不良が続くドジャースについてエスピナル氏は「レギュラーシーズンの過酷な戦いは始まったばかりだが、攻撃力と選手の健康状態という観点から見れば、ドジャースにはすでに多くの逆風が吹き始めている」と言及した。

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