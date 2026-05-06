ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間5日、敵地でのアストロズ戦に先発登板。7回2失点という投球でリードを許して降板した。

大谷は初回2三振を奪いながら三者凡退と好スタートを切るも、2回裏の先頭打者ウォーカーに内角高めの初球フォーシームを振り抜かれ、左翼スタンド上段への9号先制ソロを被弾。3回裏にも9番シューメイクに球速98.7マイル（約158.8キロ）のフォーシームを2号ソロとされ、2点リードを許す展開となった。

それでも4回裏を三者凡退。5回裏には二死からの連打で一、三塁とピンチを背負ったが、1番アルテューベに対しては最速101.0マイル（約162.5キロ）のフォーシームと鋭く曲がるスイーパーで空振り三振に仕留めた。6回以降はノーヒットに封じ、今季最長の7イニング目をわずか8球で終えて降板。7回89球を投げて4被安打、1死球、8奪三振、2失点という内容だった。

ドジャース打線は昨季ヤクルトに所属していた右腕ピーター・ランバートを攻略できず3安打、無得点で7回を終了。ランバート降板後の8回表にカイル・タッカーの適時打で1点を返したものの、大谷の今季3勝目を援護することはできなかった。