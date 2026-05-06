大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季新加入のカイル・タッカー外野手がレギュラーの一員として稼働している。米メディア『ドジャーブルー』は、冷静で控えめな性格の持ち主として知られる同選手について、デーブ・ロバーツ監督が冗談交じりに語ったと伝えている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

同メディアは「タッカーは控えめな性格が知られており、その評判はロバーツ監督の見方とも一致している」としつつ、「もう彼を読み取ろうとするのは諦めたよ。あれが彼という人間なんだと思うし、誰かに対して個人的なものではないんだ。色々抱えながら、パフォーマンスして準備もしようとしている。でもまあ、あまり多くを周りに見せるタイプではないね』と語った」という同監督のコメントを紹介。

また、「時間が経てば、もう少しリラックスしてくると思うよ。本当にそう思う。大谷も最初に来たときは、今と比べるともっと控えめだったのを覚えている。だからね、周りの選手たちも彼に働きかけているし、そのうち打ち解けてくると思うよ。彼が持っているあの“エッジ”を失うことなくね」と、今後徐々に素を出してくれるのではないかとも述べたという。

タッカーはまだ際立った打撃成績を残せてはいないが、グラウンド内外で本領を発揮するのはもう少し先の話なのかもしれない。

【関連記事】

【了】