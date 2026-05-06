○ レイズ 4－3 ブルージェイズ ●

＜現地時間5月5日 トロピカーナ・フィールド＞

トロント・ブルージェイズが逆転負けで同地区カード負け越し。岡本和真内野手（29）は「3番・三塁」でフル出場し、今季10号本塁打を含むマルチ安打を記録した。

今季初の3番起用となった岡本は昨季10勝を挙げた右腕ラスムッセンに対する初回の第1打席、カウント1-1から外角96.3マイル（約155.0キロ）のフォーシームを弾き返して右中間スタンドへ。5月に入ってから5戦5発目となるアーチを放ち、貴重な先制点を挙げた。

3対2とリードした5回裏には守備でも好プレーを見せた。一死一塁の場面で3番アランダの放った三遊間への鋭いライナーを滑り込みながら捕球すると、素早く反転して一塁に送球。飛び出していた一塁走者も仕留めて併殺を完成させた。

ブルージェイズはそのまま1点リードで逃げ切りを図るも、8回裏に3番手右腕タイラー・ロジャースが4連打を浴びて2失点。3連敗で借金が「4」に膨らんだ。

岡本は現地1日のツインズ戦で今季初の1試合2本塁打を記録し、3日まで3試合連発の4本塁打。この試合の本塁打により、村上宗隆に続いて日本人ルーキー11人目の2桁到達を果たした。4打数2安打、1打点、2三振という内容で、今季成績を打率.244、10本塁打、23打点、OPS.816としている。