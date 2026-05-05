「常識を覆そうと」村上宗隆、特大14号で首位タイ維持！　メジャーデビュ…

村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、4日（日本時間5日）に行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に出場し、今季14本目となる特大のホームランを放った。どこまで記録を伸ばせるかというストレステストを試している状況であると、米メディア『ロトワイヤー』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

ニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は、2022年に62本のホームランを放ち、ア・リーグのシーズン最多本塁打記録を塗り替えている。

この年以外でも何度も50本塁打を超える成績を残しており、現時点で本塁打ランキングのトップを走っていることは、さほど驚かないだろう。

しかし、NPBからMLBへ移ったルーキーシーズンながら、ジャッジに並ぶ本塁打数を稼ぐ村上の存在は、非常に注目されている。

ホームランだけでなく、35試合で30安打、二塁打1本、三塁打0本、14本塁打という一方に偏った数字も、人々を驚かせており、同メディアは「村上は、打撃力に乏しくともどれだけの成功を収められるかという、私たちがこれまで信じてきた常識を覆そうとしている」との見解を示している。

そして、同メディアは「まるでストレステストだ」という一言で、この状況を表現した。

ストレステストは、多くの分野で、極限状態における構造物やシステムの安定性、耐久性、破壊限界を判断するために用いられる手法だ。

これを同メディアは現在の野球界に例え「村上がコンタクト率に関する破壊限界についての定説を検証するストレステストを実施しており、まさにその効果がリアルタイムで発揮されている。

メジャーリーグ35試合目で14本塁打という快挙は、いくつかの理由から、あり得ないことでもある」と仰天している。

【関連記事】

【了】