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ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、ブレイク・スネル投手の復帰が近づく中、先発ローテーションの再編という難しい判断を迫られている。現時点では、エメ・シーハン投手かジャスティン・ロブレスキ投手を外すことで頭を悩ませているようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。

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現状、有利と見られているのはロブレスキのようだ。今季は36イニングで防御率1.25を記録しており、直近27イニングではわずか失点1と安定した投球を続けている。ロバーツ監督もロブレスキが見事な投球を続けており、すでにメジャーの投手としての地位を固めたと高く評価している。

一方のシーハンは、今季ここまで31イニングで防御率5.23と、やや波のある内容になっている。一部ではシーハンをブルペンへ回し、中継ぎやオープナーとして使う案も考えられているようだ。

ロバーツ監督は「ブレイクが復帰するかどうかに関わらず、彼らがハイレベルなパフォーマンスを発揮しようとする姿勢は変わらない。しかし、彼が復帰した時点で、我々は決断を下さなければならない」と語っている。

難しい判断を強いられているロバーツ監督についてレビン氏は「ドジャースは可能な限り最強のチームを目指す組織であり、シーハンは今年好投を見せた場面もあるものの、ロブレスキの方がはるかに安定した成績を残している。スネルが復帰した際にどのような選択をするかは時が経てば分かることだが、ロバーツ監督にとっては楽しい話ではないだろう」と言及した。

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