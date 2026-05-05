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埼玉西武ライオンズの村田怜音内野手は5日、ファーム交流戦のオイシックス新潟アルビレックスBC戦に「5番・一塁」でスタメン出場。同試合で2打席連続ホームランを放ち、長打力を発揮した。











西武が2-5とリードされて迎えた5回。西武は3番・仲三優太の2点本塁打で1点差とし、2死走者なしで5番・村田が打席に入る。



オイシックスの先発・笠原祥太郎のチェンジアップを捉えた打球は、左翼手の頭上を超えて着弾。今季3号の同点ソロ本塁打を放った。



さらに5-5の同点で迎えた8回。この回先頭打者として、村田が打席に入る。



オイシックスの4番手・伊禮海斗のフォークを振り抜くと、打球は逆方向へ飛んでいき、またもフェンスを越えていった。村田の2打席連続アーチで、西武は6-5で接戦を制した。



村田はこの試合、同点弾と勝ち越し弾を放つなど活躍。ここまでファームでは打率.303（76打数23安打）、4本塁打、12打点と好成績を残しており、今後の一軍での活躍が期待される。

























【動画】軽々と…村田怜音、第1打席の本塁打がこちら

DAZNベースボールのXより













昇格の時を待つ



期待のスラッガー

村田怜音 第3号ホームラン



⚾️西武×オイシックス（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)DAZNベースボールのXより

驚愕のパワー



逆方向へ高い弾道

村田怜音 2打席連続第4号ホームラン



⚾️西武×オイシックス（ファーム）

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