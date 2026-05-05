大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの獲得が噂されていたデトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手が、肘の遊離体除去手術を受ける見通しとなった。これにより、今季中のトレードやオフシーズンのフリーエージェント（FA）市場に影響を与えることになりそうだ。米メディア『ドジャース・ネイション』のキャメロン・キズラ記者が言及した。

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スクバルは肘に遊離体が見つかったため負傷者リスト（IL）入りし、手術を受けることになった。離脱期間は2か月から3か月に及ぶ見込みとされているが、今季終了前には復帰できると見られている。

今回の離脱によって、ドジャースが先発補強の候補としてスクバルを狙うという見方は、大きく後退した。もし大谷翔平選手や山本由伸投手らを擁する先発ローテーションにスクバルが加われば脅威だっただけに、彼のIL入りは大きな意味を持つ。

一方で、この状況はエメ・シーハン投手や佐々木朗希投手にとっては追い風になるかもしれない。スクバルの獲得が見送られることで、先発ローテーションから外れる可能性が遠のくだろう。

スクバルの負傷離脱を受けてキズラ氏は「ドジャースは先発ローテーションの補強へ動くことになった場合、彼を獲得する可能性があるとの噂があった。しかし、離脱することになった今、その可能性は極めて低くなったようだ」と言及した。

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