大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は今季、開幕から投打二刀流でプレーしている。序盤は打者以上に投手として存在感を放っており、最大の目標であるサイヤング賞獲得への期待も高まっているが、デーブ・ロバーツ監督には難しいかじ取りが求められそうだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

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同メディアは「ロバーツ監督は、これまでに前例のないタイプの選手をマネジメントするという難題に直面している。もし大谷に一切の制限を設けなければ、史上最高クラスのレギュラーシーズンを送る可能性すらあるが、その反面、10月には疲労困憊になるリスクもある。ワールドシリーズ3連覇を狙うドジャースにとって、それは決して望ましいシナリオではない」と言及。

続けて、「大谷が先発する日は打線から外す、という選択肢を今後も検討する可能性がある。この判断は固定されたものではなく、本人のコンディション報告を最優先に、さまざまな要素を踏まえて柔軟に決めていくことになる。ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によれば、大谷は日本時間4月29日の登板後、『状態はとてもいい』と話しつつも、メカニクスにわずかな違和感があったことも明かしている」と記している。

チームは大谷の消耗を軽減するため、6人ローテや登板時の投手専念といった策を既に講じてはいるが、今後も体力を温存しながら起用する方法を逐一考えていく必要がありそうだ。

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