大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは先日、長らくマイナー暮らしが続いていたライアン・ウォード外野手がメジャーデビューを果たした。結果的には2試合で再降格となったが、米メディア『モーターシティベンガルズ』は、他球団に興味を持たれる可能性を指摘している。

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現在28歳のウォードは4月下旬のメジャー昇格前までに、マイナー通算154本塁打をマークした強打者。メジャーでは2試合で6打数2安打と、わずかなチャンスで爪痕を残している。

同メディアは「デトロイト・タイガースは外野の層が薄くなる中で、ウォードのトレードを検討する可能性がある。ドジャースがファームで眠らせてきたプロスペクトにようやく光を当てたのはいいことだが、ロサンゼルスで彼に明確な居場所があるとは言い難い。だからこそ、どこかのチームがトレードで獲得し、正当なチャンスを与えるべきだろう」と言及。

続けて、「ウォードは多少の守備の柔軟性も持っており（メジャーでの唯一の先発は一塁だった）、それはデトロイトが好むタイプでもある。ハビエル・バエス外野手の完全な代役になるわけではないが、少なくとも現状の選択肢よりは将来性のある存在をもたらす可能性がある。マックス・クラーク外野手を本格起用する準備が整うまでのつなぎとしても、十分に価値があるだろう」と記している。

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