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ロサンゼルス・ドジャースには、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手を獲得するという噂が上がり続けている。現時点でトレードの話は早いとされるものの、タイガースがポストシーズン争いから脱落した場合、ドジャースが獲得に動く可能性がある。米メディア『Yahoo!スポーツ』のコノー・リグオリ記者が言及した。

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仮にタイガースが順位を上げられず、このまま低迷するようなら、トレード期限を過ぎてもスクバルを保有し続けるのは職務怠慢だとまで言われている。来オフにフリーエージェント（FA）で退団する可能性が極めて高い以上、優勝争いが難しいなら放出して見返りを得るべきだという見方だ。

もしスクバルが放出の対象となった場合、獲得するには複数の主力選手と有望株を提示する必要がある。その点、ドジャースにはホスエ・デ・パウラ外野手、ザイア・ホープ外野手といった有望株に加え、リバー・ライアン投手、エメ・シーハン投手、ジャクソン・フェリス投手といったメジャー級の投手陣もそろっている。

すでに大谷翔平選手や山本由伸投手ら強力なローテーションを擁しているドジャースにとって、スクバルの獲得は絶対条件ではない。しかし、球界最高のチームに球界最高の投手を加えられるなら、コストは障害にならないだろう。

注目の集まるスクバルとドジャースの関係についてリグオリ氏は「彼のトレードで得られる見返りには、少なくとも2人の高評価な有望株と、実績のあるメジャーリーガー1～2人が含まれるだろう。ドジャースには、この取引を成立させるだけのファームシステムがある」と言及した。

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