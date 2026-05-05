プレミアリーグ第35節が4日に行われ、エヴァートンとマンチェスター・シティが対戦した。

現在アーセナルと熾烈なリーグタイトル争いを繰り広げる2位のマンチェスター・シティ。試合前時点で2試合消化が多い首位チームに6ポイント差を付けられた中、今節は11位のエヴァートンを相手に4連勝を狙った。ジョゼップ・グアルディオラ監督はアーリング・ハーランドやラヤン・シェルキ、ベルナルド・シウバら主力をスタメンで起用した。

立ち上がりはホームのエヴァートンがキアナン・デューズバリー・ホールを起点にカウンターから深い位置まで侵攻したが、時間の経過とともにボールを握ったマンチェスター・シティが押し込んでいく。

流れのなかでは決定機まで至らないが、セットプレーで際どい場面を作り出すと、以降はニコ・オライリーのポケット侵入など揺さぶりをかけていく。18分にはボックス内でシェルキ、アントワーヌ・セメニョが続けてシュートに持ち込むが、GKジョーダン・ピックフォードのセーブなどに阻まれる。

一方、自陣で守備に追われるエヴァートンも25分には高い位置でのボール奪取からイリマン・エンディアイエからラストパスを受けたデューズバリー・ホールの左足シュート。32分にはメルリン・レールが右サイド突破から決定的なグラウンダークロスを供給するが、ここはGKジャンルイジ・ドンナルンマの見事なクロス対応。そのこぼれに詰めたベトのシュートはアブドゥコディル・クサノフの体を張ったブロックに阻まれた。

一連のピンチを凌いで再び押し込む展開を継続したマンチェスター・シティは、前半終了間際にようやく先制点を奪う。43分、ボックス右でタメを作ったシェルキから足元にマイナスのパスを受けたジェレミー・ドクがペナルティアーク付近から短い左への持ち出しでシュートコースを作り出し、正確無比な左足シュートをゴール左上隅の完璧なコースに突き刺した。

ドクの個人技でスコアを動かしたアウェイチームは、この直後にもドクの仕掛けで相手DFマイケル・キーンのあわや退場というファウルを誘発したが、このプレーにビデオ・アシスタントレフェリー（VAR）が介入したものの、判定はイエローカードにとどまった。

最後の局面で苦しみながらも1点リードで試合を折り返したマンチェスター・シティ。後半も同じメンバーで臨んだなか、立ち上がりはベルナルド・シウバ、オライリーのボックス内での連続シュートなど、積極的に追加点を狙っていく。

一方、後半も耐えながらカウンターでチャンスをうかがうエヴァートン。60分と64分にはまさにその狙いの形からエンディアイエに続けてビッグチャンスが舞い込むが、いずれのシュートもGKドンナルンマの読みと反射神経を活かした圧巻のシュートストップに阻まれた。

ドンナルンマの連続セーブで失点を回避したマンチェスター・シティだったが、あまりに軽率なプレーによって痛恨の同点ゴールを奪われる。68分、デューズバリー・ホールのスルーパスがオフサイドポジションのティエルノ・バリーに出た際に副審は旗を上げていなかったが、集中力が切れて不用意にGKへのバックパスを選択したマーク・グエイのパスをカットしたバリーにシュートを流し込まれる。当初、オフサイドと判断されたものの、最終的にゴールが認められた。

ミスからイーブンに戻されたマンチェスター・シティはこのまま相手の勢いに呑まれる。73分、ジェームズ・ガーナーの左CKをニアのジェイク・オブライエンに打点の高いヘディングで押し込まれ、一気に逆転まで持って行かれた。

この直後にはセメニョとニコ・ゴンサレスを下げてフィル・フォーデン、マテオ・コバチッチを同時投入したマンチェスター・シティだったが、81分には相手のスローインを起点とした高速カウンターからレールのクロスのこぼれ球をギリギリオンサイドのバリーに流し込まれ、点差を2点に広げられる。

しかし、この3失点目直後のキックオフからコバチッチの中央を切り裂くスルーパスで一気にボックス内に侵入したハーランドのチップキックですぐさま点差を1点に戻す。さらに、87分にはベルナルド・シウバを下げてオマル・マルムーシュをピッチに送り出し、前がかる。

守備を固めて堅守速攻の色合いを強めたエヴァ―トンに対して、リスクを冒して攻撃に出るマンチェスター・シティ。後半アディショナルタイムのセットプレーではGKドンナルンマを攻撃参加させる勝負に出ると、最後の最後で劇的なゴールが生まれる。

90分＋7、CKの流れからボックス手前でグエイからパスを受けドクがカットインから右足を振り抜くと、枠の外側から巻く鋭いシュートがゴール右隅に突き刺さった。

そして、試合は直後にタイムアップを迎え、1試合未消化ながら首位のアーセナルと5ポイント差となったマンチェスター・シティは自力での優勝の可能性を手放す形となったが、なんとか優勝の望みをつなぐ形となった。

【スコア】

エヴァートン 3－3 マンチェスター・シティ

【得点者】

0－1 43分 ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ）

1－1 68分 ティエルノ・バリー（エヴァートン）

2－1 73分 ジェイク・オブライエン（エヴァートン）

3－1 81分 ティエルノ・バリー（エヴァートン）

3－2 83分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

3－3 90分＋7 ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ）

【ゴール動画】エヴァートンvsマンCは壮絶な打ち合いに！



