大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障からの復帰を目指してリハビリに励んでいる選手がいる。昨季全休を強いられたリバー・ライアン投手もその一人だが、ブランドン・ゴームズGMは急いで復帰させることはないと明言したという。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

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ライアンは2024年7月下旬にメジャーデビューを果たすも、翌8月に右肘を痛めトミー・ジョン手術を受けることに。その影響で2025年は全休となったが、今季はオープン戦で4登板、防御率1.86といった成績を残すなど順調な回復ぶりをアピールしている。

同メディアは「ライアンとギャビン・ストーン投手の状況についてはこれまであまり最新情報が伝えられていなかったが、今週初めにその状況が変わった。南カリフォルニアニュースグループのビル・プランケット記者のインタビューで、ゴームズGMが彼らの復帰時期について最新情報を明かした」と言及。

これによると、同GMはライアンについて「これだけ才能があって若く、手術明けの選手だからこそ、調整は慎重に進める必要がある。『4イニング投げられる状態に戻ったから戦力として使える』といった形で急いで復帰させる。そんなことは絶対にしない。慎重すぎるくらい慎重に進めるつもりだ。ハムストリングの軽い故障からの回復も順調に進んでいるよ」と語っているという。

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