「ルーキー時代の姿だ」今永昇太、昨季低迷が嘘のような活躍ぶり！　序盤…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、2日（日本時間3日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に登板し、7回まで投げて4安打無失点5奪三振の成績を残して勝利投手になった。今季は好調なスタートを切っていると、米メディア『ジャストベースボール』が報じている。

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昨季は終盤にかけて被本塁打の多さが目立っていた今永だが、今年は現時点で3被本塁打に抑えている。

今季7試合の登板で3勝2敗、防御率2.40、43奪三振と高パフォーマンスだ。

2024年のルーキーシーズンにはオールスター選出、ナ・リーグ新人王投票で4位、サイ・ヤング賞投票では5位に入っており、当時を彷彿とさせる活躍ぶりである。

同メディアは「今季ここまでの今永は、2025年シーズン後半の姿というよりも、ルーキー時代のような投球を見せている。

1試合で2人以上の打者に四球を与えたのはわずか2度だけ。

クオリティスタートは4度を記録し、7試合中5試合で失点は1以下に抑えている。

多少不安定な登板もあったが、全体的に見れば、彼は今のところシカゴのトップスターターだ」と評価。

続けて「自信を取り戻したように見える」との見解を示している。

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