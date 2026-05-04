「長期離脱の可能性も」菊池雄星、左肩炎症で故障者リスト入り。米紙が落…

菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスは3日（日本時間4日）、34歳の菊池雄星投手が左肩の炎症のため、15日間の故障者リスト（IL）入りすることを発表した。復帰時期は不明だが、長期離脱になる可能性が高いと米メディア『ラウンドテーブル』が報じている。

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菊池は4月29日（同30日）に行われたシカゴ・ホワイトソックス戦に登板した。

初回から安定した投球を披露したものの、3回前のウォーミングアップ投球後に左肩の張りを訴え、緊急降板している。

エンゼルスは13勝22敗でア・リーグ西地区最下位に沈み、菊池自身も0勝3敗、防御率5.81、33奪三振で調子は良くないが、それでも同選手の離脱はチームにとって痛手だろう。

それを踏まえ、同メディアは「菊池をローテーションにおける頼れるベテラン投手として期待し、エンゼルスは2026年シーズンに臨むことになった。

しかし、その頼れるという部分は、もはや当てはまらないか、修正が必要になりそうだ。

菊池は日曜日、正式にIL入りした。

これは、ホワイトソックス戦の先発登板を、左肩の張りのため早々に降板してから4日後のことだった。

金曜日にMRI検査を受けたが、球団側はまだ詳しい状況を把握できていない。

このような怪我の場合、長期離脱となる可能性が高い」と伝えている。

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【了】