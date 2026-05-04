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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は今季、スプリングトレーニングから期待に応える投球を見せられていない。2日（日本時間3日）のセントルイス・カージナルス戦ではまずまずの投球だったが、まだ求められる水準に達していないようだ。米メディア『クラッチ・ポインツ』のロレンツォ・J・レイナ記者が報じている。

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佐々木はこの日、6回（104球）を投じ、被安打5、奪三振4、与四死球3、失点3の内容で敗戦投手となった。勝利投手とはならなかったものの、立ち上がりは悪くない内容だった。

初回はノーラン・ゴーマン内野手を96マイル（約154.5キロ）の速球で空振り三振に仕留めて終えると、2回はメーシン・ウィン内野手を三塁ゴロ、ネーサン・チャーチ外野手を三塁ファイルフライ、JJ・ウェザーホルト内野手から三振を奪って締めた。

さらに、3回に2ラン本塁打を浴びた後の4回は立て直しにも成功した。ウェザーホルトとビクター・スコット外野手をフライに打ち取り、イバン・ヘレラ捕手を空振り三振に抑え、無安打で終えた。

この日は悪くない内容だったが、デーブ・ロバーツ監督は「今日の朗希の投球は良かった。もし彼があの低い鋭い球を投げ続け、スプリットも使いこなせるなら、彼は本当に何かを持っていると思う。あとは、もっと球速が上がれば良いだろう」と言及した。

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