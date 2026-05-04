マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が自身の去就について言及した。3日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。

2016年にマンチェスター・Cの指揮官に就任したグアルディオラ監督は、プレミアリーグ4連覇や2022－23シーズンのトレブルなどこれまで合計18個のタイトルを獲得。今シーズンもカラバオカップを制すと、FAカップ決勝にも進出。リーグ戦においてもアーセナルとのデッドヒートを繰り広げており、“国内3冠”の可能性を残している。

グアルディオラ監督の現行契約は2027年6月30日で満了となるが、今夏の退任説も囁かれており、その去就には注目を集めている。それでもグアルディオラ監督は、来季もクラブを指揮することに意欲的な姿勢を示した。

「たとえ良い肩書きがあったとしても、このような素晴らしい環境がなければ、10年もとどまり続けることはないだろう。私は今でも信じられないほどのエネルギーを持っているし、とても元気で休みの日にも仕事に来るからね」

「もちろん、ここにいられるのはたくさん勝ってきたからであり、だからこそ私は解雇されない。彼ら（首脳陣）は私たちを信頼し続けてくれている。でも、それとは別にクラブが素晴らしいんだ」

グアルディオラ監督はマンチェスター・Cでの心地よさについて言及した。

「例はたくさんある。本当に素晴らしい並外れたクラブだ。コロナ渦においても、世界中でどれだけの人が解雇されたかわからない。英語で適切な言葉はわからないが、ここでは一度も、同じ給料が減ることはなかった。人生で最も辛い時でさえいつもそばにいてくれたからね」