大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、チーム全体が打撃不振に陥っている中、セントルイス・カージナルスとの3連戦で無安打に終わった。再び調子を落とし始めており、チーム内外に不安が広がっている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のパトリック・マカボイ記者が言及した。

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カージナルスはこの週末のドジャース3連戦で2勝1敗と勝ち越し、リーグに強い印象を残した。シーズン成績は20勝14敗となり、ナ・リーグ中地区でシンシナティ・レッズと並ぶ2位につけている。

大谷はこの3連戦で合計12打数無安打に終わった。これは大谷にとって3試合以上のシリーズで記録した打数としては、自己最多打数での無安打となってしまった。

カージナルスは若いチームながら今季は好調で、昨季よりも明らかに良い戦いを見せている。大谷を封じ込めただけではなく、球界屈指の投手であるポール・スキーンズ投手も攻略している。

調子を落としている大谷についてマカボイ氏は「カージナルス対ドジャースのシリーズで際立っていたのは、二刀流のスーパースターである大谷への対応だった。4度のMVP受賞者は、カージナルス戦で安打が1本もなかった」と言及した。

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