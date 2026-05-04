大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨オフ、カイル・タッカー外野手と4年2億4000万ドルの大型契約を結んだ。古巣であるシカゴ・カブスにとっては痛い戦力流出となった一方、元同僚の何人かは決断自体には理解を示しているという。米メディア『ロサンゼルスタイムズ』が報じた。

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タッカーはメジャーデビューした2018年から2024年にかけヒューストン・アストロズでプレーすると、同年オフにトレードでカブスへ移籍。2025年は136試合、打率.266、22本塁打、73打点といった数字を残している。

同メディアは「他球団に比べても、契約条件は決して劣るものではなかった。2年目と3年目の後にはオプトアウト条項が含まれており、繰延べ分を含めると、現在の平均年俸額は5710万ドルという記録的な金額だった」と言及。

続けて、「カブス時代の同僚やコーチ陣の多くは、契約内容に対して同様の反応を示していた。ダンスビー・スワンソン内野手は『本当にすごいことだよ。彼にとっても他の選手にとっても、こうして基準を押し上げて、あれだけの額を稼げる前例を作っているのはいいことだと思う』と語り、カーソン・ケリー捕手は『かなり高額だね。でも、これまで見てきた流れを考えれば納得はできる。こういう高額で短期契約にオプトアウトを付ける形も、今の球団にとってはそれほど現実離れしたものではなくなってきている』と眉を上げた」と記している。

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