大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間4月21日、クローザーを務めるエドウィン・ディアス投手が右肘遊離体により故障者リスト（IL）入りした。同選手はその後手術も受けているが、かなり前から予兆めいたものを感じていたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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同メディアは「この診断は彼にとって突然の発覚というわけではなく、MLBキャリアの初期から把握していたものだった。それから約15年が経ち、ついにその問題が影響を及ぼし、手術を受けることになった」としつつ、「2012年の時点でそれがあることは分かっていたけど、腕に違和感を抱いたことは一度もなかった。今回、キャリアで初めて腕に痛みを感じたんだ」というディアスのコメントを紹介。

続けて、「ドジャースは昨季、タナー・スコット投手が手術を受けたこともあり、ポストシーズンを丸々欠場している。主力リリーフが10月に不在となる状況はすでに経験済みだが、ディアスで同じことが繰り返されるのは避けたいと考えている」と記している。

現時点ではディアスの復帰はシーズン後半戦になるとみられているが、見込み通りに戻ってくることはできるのだろうか。

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