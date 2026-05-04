1日2時間の掃除はやりすぎ？ みんなのリアルな掃除頻度は!? 共働き・12時間拘束の仕事をしつつも「掃除がストレス解消」に…20代女性のもとに集まる“わが家の掃除ルール”

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。4月24日（金）の放送は、「掃除の頻度」に悩む女性からの相談を紹介しました。結婚して4年、共働きです。1日12時間ほど拘束される仕事をしていますが、家事のほとんどを私が担当しています。ふと計算してみると、毎日2時間以上掃除をしていました。掃除機、お風呂、トイレ、洗面所、キッチンの掃除は毎日。犬を飼っているので部屋の水拭きも欠かさず、水回りは全て拭き上げまで行います。母には「やりすぎじゃない？」「私は掃除機なんて週に1、2回だよ」と言われました。掃除自体はストレス解消になっているので苦痛ではありませんが、あまりに時間をかけすぎているのではと不安です。皆さんの頻度を教えてください。（26歳 女性）この驚きのルーティンを聞いたパーソナリティの住吉は、「これはすごい！」と絶賛した上で、独自の解釈を伝えました。住吉は、相談者が「ストレス解消になっている」と語っている点に注目しました。「掃除をすることが苦ではなく、むしろ心の安らぎになっているのであれば、それはお掃除をしているようで実は『瞑想』をされているんじゃないでしょうか。そう思えるのであれば、今のままで全く問題ないと思います」と太鼓判を押します。一方で、「他の家庭はどうなのか」という疑問に応えるべく、その他のリスナーに広く意見を募りました。――番組には、掃除が大好きな人から苦手な人まで、リアルな現状が続々と届きました。私は1日の掃除を20分以内と決めています。月曜は床、火曜はキッチン、水曜はホコリ取り……と曜日ごとに場所を分け、一週間のスケジュールを紙に書いて忘れないようにしています。掃除機は汚れていたらやる程度。一人暮らしなので、これで十分です。（東京都 66歳 女性）29歳、共働きで子どもが1人いますが、掃除は1日30分くらいです。子どもが生まれるまでは「我慢の限界が来たほうがやる」というスタイルでした（笑）。今は風呂掃除は毎日、あとは掃除機やトイレ掃除の中から、その日にどれか1つをやる感じです。お掃除好き、うらやましい限りです！（東京都 29歳 女性）お掃除、尊敬します！ 私は本当に苦手で、週末に彼氏が来て一緒に掃除してくれるまで何もしません（笑）。お掃除は精神衛生上とても大事なこと。もしストレス解消になっているなら、頻度は気にしなくていいと思います。ただ、もし「疲れたな」と感じるときは、義務だと思わず休んでいいんですよ。それでも辞められないほど疲れたら、旦那さんに分担を相談してみてくださいね。（神奈川県 30歳 女性）ーー住吉は最後に、「好きでやっているうちは最高のご褒美。でも、それが自分を縛る『義務』にならないように気をつけてほしい」と締めくくりました。掃除の正解は、誰かの基準ではなく「自分の心が整うかどうか」にあるのかもしれません。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM