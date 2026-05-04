大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手を獲得する噂がオフシーズンから取り沙汰されている。その可能性は消えることなく、現在はニューヨーク・メッツとサンディエゴ・パドレスを交えた争奪戦になると予想されている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のバレンティナ・マルティネス記者が言及した。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

球団買収の話が進んでいるパドレスでは、新たなオーナーが優勝のために積極支出へ動く可能性があり、ドジャースやメッツと並んでスクバル争奪戦に加わるかもしれない。

スクバルは加入した球団で即座にエースとなる存在だが、特に先発陣に不透明さを抱えるパドレスでは、その価値がさらに際立つ。実際に、来季もローテーションとして計算できるのはランディ・バスケス投手くらいだ。

ドジャースにはすでに大谷翔平選手や山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手とエース級の投手が揃っている。しかし、これまで積極的な補強を続けてきただけに、スクバルが獲得できるとなれば、確実に動くと言えるだろう。

注目の集まるスクバルの動向についてマルティネス氏は「ドジャースはフリーエージェント（FA）にとって最高の移籍先と見なされており、メッツのオーナーであるスティーブ・コーエン氏も巨額投資を厭わない。パドレスは、サンディエゴこそが彼にとって最良の移籍先であることを納得させる必要があるだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】