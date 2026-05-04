大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、遊撃レギュラーのムーキー・ベッツ内野手が右腹斜筋損傷により故障者リスト（IL）に入っている。4月中旬からスイングを再開しているが、その後に一時回復が後退する事態に見舞われていたという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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同メディアは「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によれば、ベッツはフィールドでの練習を再開したことで、やや後退する形となったという。同記者は、ベッツが打撃練習を始めた後に多少の痛みを感じたため、チームは一時的に調整プログラムを緩めたと伝えている」と言及。

その一方で、「ベッツ本人は回復が『一つの節目を越えた』と感じており、再びフィールドでの打撃練習を行う準備ができていると語っている。デーブ・ロバーツ監督は早ければ、5月1～3日の週末にもマイナーの試合に出場できる可能性があると語ったと報じられている」と記している。

幸いにも深刻な事態には至らなかった様子だが、再発や悪化のリスクを考慮し、調整にはもう少し時間をかけることになるのかもしれない。

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