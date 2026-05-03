大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、故障離脱中のムーキー・ベッツ内野手の代役としてキム・ヘソン内野手が奮闘している。左腕相手に起用される機会も増えるなど徐々に存在感を増してきているが、本格的なレギュラー獲りはまだ先の話かもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

キムは開幕直前のタイミングでマイナー降格となるも、ベッツの故障離脱に伴い早々にメジャーに復帰。ここまで遊撃手としてスタメン起用され存在感を発揮している。

同メディアは「キムは先日のシカゴ・カブス戦で左腕相手にスタメン出場するという珍しい機会を得たが、デーブ・ロバーツ監督はそれが役割拡大を示すものではないと説明した」としつつ、「彼は今の役割の中で本当に素晴らしい働きをしてくれていると思う。通常であれば左腕相手にはマックス（・マンシー内野手）が出場することになるが、今回は出られなかったため彼を起用した。ただ、彼にとって一番いい形は適切な場面で起用されること、つまり右腕相手にプレーすることだと思っている」という同監督のコメントを紹介。

続けて、「キムはKBOから移籍してまだ2年目ながら、既に目覚ましい成長を見せている。ただし、レギュラーの座をつかむチャンスがあるとしても、それはどうやら今季終了後になりそうだ」と記している。

【関連記事】

【了】