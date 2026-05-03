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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、今季から先発ローテーションに復帰しているが、いまだに期待に応えるような投球を見せられていない。ドジャースは佐々木を先発として起用し続ける方針だが、厳しい評価が絶えずあがっている。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。

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佐々木は今季、6試合の先発登板で苦戦が続いており、特に走者を出しすぎている点が問題視されている。相手打者には打率.304を許し、与四球は13に達している。さらに5試合に先発した時点で防御率6.35を記録し、直近4登板ではすべての試合で本塁打を浴びているのが現状だ。

佐々木は荒れ球で打たれやすく、WHIP1.809と見栄えの悪い数字になっている。決め球になり得るスプリットは依然として有効でも、そこへ持ち込むまでが課題だとされている。

平均97マイル（約156.1キロ）の速球は球速こそ十分だが、直線的で空振りを奪えておらず、打者に43打数で安打17、本塁打5を許している。今はローテーションに残っているものの、球種を磨くための投球回は3Aで積むべきかもしれないとまで言われている。

不安が拭いきれない佐々木についてコロマ氏は「今季の彼の速球は極めて不振で、最も多用している球種であるにもかかわらず、奪三振はわずか4つ、空振り率は17.3%にとどまっている。この若き右腕が制球力を向上させることができれば、昨季終盤に見せた好調な姿を取り戻せるかもしれない」と言及した。

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