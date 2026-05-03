ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは29日（日本時間30日）のマイアミ・マーリンズ戦でABSチャレンジを使い果たし、終盤3イニングをボール・ストライク判定への異議なしで戦うことになった。打者のチャレンジの要求について、デーブ・ロバーツ監督がコメントした。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のJ.P.ホーンストラ記者が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

問題の場面は6回、アレックス・コール外野手がサンディ・アルカンタラ投手の際どい投球に対し、チャレンジを要求した場面だ。スライダーは外角いっぱいにかかっており、メジャーリーグが定める公式ストライクゾーンの境界線上に入っていた。この判定が覆らなかったことで、ドジャースは残りのイニングでのチャレンジ権を失った。

コール自身は「残りのチャレンジが1回しかなかったのは分かっていた。あの球については90％の確信があった。チャレンジ権を失って試合の流れを断たれるのは最悪だが、あの場面でカウントが2-2ではなく3-1になっていれば展開は変わっていたかもしれない」と振り返っている。

このチャレンジ失敗によって、ドジャースの今季のABSチャレンジ成功率は56％に下がり、メジャー全体では10位になった。

ロバーツ監督はコールのチャレンジについて「明らかに良いチャレンジではなかった。チャレンジするのなら、あの場面は重要な状況だったとはいえ、正しい判断ができることを期待したいものだ」と言及した。

【関連記事】

【了】