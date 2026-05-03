大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、今季開幕から投打二刀流でプレーしている。先日、その大谷が特別扱いを受けているとしてライバル監督が不満を述べたことが話題となったが、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏はこれに憤っているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

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MLBでは2022年から、条件を満たした選手は「投手」、「野手」とは別に、「二刀流」として区分されるようになった。大谷の存在がルール変更に影響したという背景もあり、俗に“大谷翔平ルール”とも呼ばれている。

これについて、シカゴ・カブスのクレイグ・カウンセル監督が4月下旬に「ある1チームだけが、投打両方を1人分で扱える特例を許されている。かなり奇妙なルールだ」などと発言。大谷やドジャースのみが恩恵を受けていると批判している。

同メディアによると、フリードマン氏は同監督に対し「MLBがこのルールを検討していた際、我々を含む多くの球団に意見を求めてきた。そのとき私は、『競争上の立場で言えば好ましくはないが、業界全体のことを考えれば、彼が試合に出場し続けられるようにすることが最善だ』と伝えた。2年前には誰もがルールを理解しており、彼と契約する機会は平等に与えられていた。カブスがその過程でどうだったのか、あるいは同監督が当時どう考えていたのかは分からないが、そのときに意見を表明する方が適切だったはずだ」と反論したという。

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