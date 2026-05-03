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ロサンゼルス・ドジャースは、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手を獲得する噂が取り沙汰されている。一時はオフシーズンでのフリーエージェント（FA）による獲得かと思われたが、シーズン中のトレードの可能性が再浮上した。米メディア『ファストボール』のザック・プレスネル記者が言及した。

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現在、タイガースには大きく2つの選択肢があるという。1つは、ここ数年と同じようにポストシーズン進出を目指して今季終了までスクバルを保有することであり、もう1つは将来有望な若手を大量に得られるうちにトレードすることだ。

その中で、スクバルに新たな不安材料が生じた。前回登板で投球する腕に違和感があるような様子を見せ、試合を止めて捕手を呼ぶ場面があった。その後も続投はしたものの、この一件がタイガースに再びトレードを考えさせるきっかけになるかもしれない。

もしスクバルがシーズン終了前に故障すれば、タイガースは放出もできず、ポストシーズンでも十分な戦力として使えない状況になる可能性がある。それはワールドシリーズへの夢を大きく損ねるだけでなく、貴重なトレード資産も失うことになるだろう。

そこで、ワールドシリーズ3連覇を狙うドジャースが獲得に動く可能性は大いに考えられる。大谷翔平選手や山本由伸投手らと先発ローテーションを組めば、脅威となる布陣が完成するだろう。

注目の集まるスクバルの動向についてプレスネル氏は「ドジャースは彼にとって最も有力な移籍先だ。ドジャースはリーグ屈指の充実したファームシステムを有しており、トレード要員には困らない。オフシーズンの争奪戦になっても十分な勝算がある」と言及した。

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