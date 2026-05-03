大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ダルトン・ラッシング捕手が打撃面で存在感を放っている。一方、ここ最近は試合中の言動が度々物議を醸してもいるが、このままだと苦しい展開が待ち受けているかもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

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ラッシングは昨季メジャーデビューを果たしたプロスペクトだが、同年はウィル・スミス捕手が正捕手に君臨している関係もあり出場機会は決して多くはなかった。今季は状況自体は変わらないものの、打撃で結果を残していることもあり出番を増やしている。

その一方で、4月は「コロラド・ロッキーズのサイン盗みを疑う」（日本時間19日）、「イ・ジョンフ内野手に『くそったれ』と口にする」（同22日）、「死球出塁後、二塁手へ向かってスライディングする」（同24日）、「ミゲル・アマヤ捕手に『デブ野郎』と口走る」（同26日）、「タイムが認められず、ピッチクロック違反で三振になる」（同29日）と、グラウンド内外での言動が物議を醸した。

同メディアは「ドジャースはこれらの問題を見過ごせるだけの力を持っているが、いずれ彼は擁護しきれない“雑音”のような存在になってしまう可能性がある。もし彼の存在が勝利の妨げになったり、あるいは成功をかき消してしまうようなことがあれば、そのときチームは問題を抱えることになるだろう」と指摘している。

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