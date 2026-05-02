大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間4月29日、トロント・ブルージェイズからタイラー・フィッツジェラルド内野手を金銭トレードで獲得した。同選手は昨オフ、誤って獲得が発表されたことで話題となったが、今回の“正式獲得”は計算通りだったのかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

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タイラーはメジャーデビューした2023年～2025年にかけ、サンフランシスコ・ジャイアンツで178試合に出場しているユーティリティ選手。ドジャースは昨オフ、ライアン・フィッツジェラルド内野手をDFAとした際、タイラーと名前を混同して発表したことが一時話題となった。

同メディアは「ライアンはロースターにわずか4日間在籍した後、アンディ・イバニェス内野手に押し出される形となった。チームはこの動きをXで発表したが、ライアンをタイラーと取り違えてしまった。このミスによって、今回の動きは一層滑稽なものとなった。もしかすると、これが最初からの狙いだったのかもしれない」と冗談交じりに言及。

続けて、「これは単なる層の補強に過ぎないが、サンティアゴ・エスピナル内野手が期待に応えられていないことを考えると、場合によっては彼の枠を奪う可能性もある。既に我慢が限界に近づいているのであれば、タイラーがわずかながらも打席の機会を得たり、終盤の守備固めとしてメジャーで起用されたりするチャンスが生まれるかもしれない」と指摘している。

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