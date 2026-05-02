バケモンすぎる…阪神・佐藤輝明、三冠王＆打者五冠王へ。各項目2位との差…

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佐藤輝明 最新情報 阪神タイガースの佐藤輝明内野手が2日、甲子園で行われた読売ジャイアンツ戦で、5打数4安打1本塁打2打点の活躍。打率は再び4割に乗せるなど手が付けられない状態だ。昨年リーグMVPの勢いそのままに、今年はさらにパワーアップした最強打者は、現在個人成績の多くの項目で独走態勢中。ここでは、佐藤輝と2位の選手たちとの差を項目ごとに紹介する。 野手タイトル6項目 ◆打率 1位：佐藤輝明（阪神） 打率.405 2位：牧（DeNA） 打率.333 ◆本塁打 1位：佐藤輝明（阪神） 8本塁打 2位：3選手 7本塁打 ◆打点 1位：佐藤輝明（阪神） 27打点 2位：大山悠輔（阪神） 20打点 ◆安打 1位：佐藤輝明（阪神） 45安打 2位：森下翔太（阪神） 36安打 ◆出塁率 1位：佐藤輝明（阪神） 出塁率.465 2位：細川成也（中日） 出塁率.444 ◆盗塁 1位：岩田幸宏（ヤクルト） 11盗塁 … 16位：佐藤輝明（阪神） 2盗塁 計12冠…その他の佐藤輝明が1位の打撃項目 ◆二塁打 1位：佐藤輝明（阪神） 14二塁打 2位：森下翔太（阪神） 8二塁打 ◆塁打 1位：佐藤輝明（阪神） 87塁打 2位：森下翔太（阪神） 65塁打 ◆得点 1位：佐藤輝明（阪神） 29得点 2位：2選手 18得点 ◆犠飛 1位：佐藤輝明（阪神） 2犠飛 （ほか6選手） ◆長打率 1位：佐藤輝明（阪神） 長打率.784 2位：森下翔太（阪神） 長打率.565 ◆OPS 1位：佐藤輝明（阪神） OPS1.248 2位：森下翔太（阪神） OPS.940 ◆得点圏打率 1位：佐藤輝明（阪神） 得点圏打率.500 2位：牧秀悟（DeNA） 得点圏打率.455 【了】

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