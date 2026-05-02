バケモンすぎる…阪神・佐藤輝明、三冠王＆打者五冠王へ。各項目2位との差…

　

佐藤輝明　最新情報

阪神タイガースの佐藤輝明内野手が2日、甲子園で行われた読売ジャイアンツ戦で、5打数4安打1本塁打2打点の活躍。打率は再び4割に乗せるなど手が付けられない状態だ。昨年リーグMVPの勢いそのままに、今年はさらにパワーアップした最強打者は、現在個人成績の多くの項目で独走態勢中。ここでは、佐藤輝と2位の選手たちとの差を項目ごとに紹介する。

 

　

 

野手タイトル6項目

◆打率

1位：佐藤輝明（阪神）　打率.405

2位：牧（DeNA）　打率.333

 

◆本塁打

1位：佐藤輝明（阪神）　8本塁打

2位：3選手　7本塁打

 

◆打点

1位：佐藤輝明（阪神）　27打点

2位：大山悠輔（阪神）　20打点

 

◆安打

1位：佐藤輝明（阪神）　45安打

2位：森下翔太（阪神）　36安打

 

◆出塁率

1位：佐藤輝明（阪神）　出塁率.465

2位：細川成也（中日）　出塁率.444

 

◆盗塁

1位：岩田幸宏（ヤクルト）　11盗塁

16位：佐藤輝明（阪神）　2盗塁

 

　

 

計12冠…その他の佐藤輝明が1位の打撃項目

◆二塁打

1位：佐藤輝明（阪神）　14二塁打

2位：森下翔太（阪神）　8二塁打

 

◆塁打

1位：佐藤輝明（阪神）　87塁打

2位：森下翔太（阪神）　65塁打

 

◆得点

1位：佐藤輝明（阪神）　29得点

2位：2選手　18得点

 

◆犠飛

1位：佐藤輝明（阪神）　2犠飛

（ほか6選手）

 

◆長打率

1位：佐藤輝明（阪神）　長打率.784

2位：森下翔太（阪神）　長打率.565

 

◆OPS

1位：佐藤輝明（阪神）　OPS1.248

2位：森下翔太（阪神）　OPS.940

 

◆得点圏打率

1位：佐藤輝明（阪神）　得点圏打率.500

2位：牧秀悟（DeNA）　得点圏打率.455

 

【了】