バケモンすぎる…阪神・佐藤輝明、三冠王＆打者五冠王へ。各項目2位との差…

佐藤輝明 最新情報
阪神タイガースの佐藤輝明内野手が2日、甲子園で行われた読売ジャイアンツ戦で、5打数4安打1本塁打2打点の活躍。打率は再び4割に乗せるなど手が付けられない状態だ。昨年リーグMVPの勢いそのままに、今年はさらにパワーアップした最強打者は、現在個人成績の多くの項目で独走態勢中。ここでは、佐藤輝と2位の選手たちとの差を項目ごとに紹介する。
野手タイトル6項目
◆打率
1位：佐藤輝明（阪神） 打率.405
2位：牧（DeNA） 打率.333
◆本塁打
1位：佐藤輝明（阪神） 8本塁打
2位：3選手 7本塁打
◆打点
1位：佐藤輝明（阪神） 27打点
2位：大山悠輔（阪神） 20打点
◆安打
1位：佐藤輝明（阪神） 45安打
2位：森下翔太（阪神） 36安打
◆出塁率
1位：佐藤輝明（阪神） 出塁率.465
2位：細川成也（中日） 出塁率.444
◆盗塁
1位：岩田幸宏（ヤクルト） 11盗塁
…
16位：佐藤輝明（阪神） 2盗塁
計12冠…その他の佐藤輝明が1位の打撃項目
◆二塁打
1位：佐藤輝明（阪神） 14二塁打
2位：森下翔太（阪神） 8二塁打
◆塁打
1位：佐藤輝明（阪神） 87塁打
2位：森下翔太（阪神） 65塁打
◆得点
1位：佐藤輝明（阪神） 29得点
2位：2選手 18得点
◆犠飛
1位：佐藤輝明（阪神） 2犠飛
（ほか6選手）
◆長打率
1位：佐藤輝明（阪神） 長打率.784
2位：森下翔太（阪神） 長打率.565
◆OPS
1位：佐藤輝明（阪神） OPS1.248
2位：森下翔太（阪神） OPS.940
◆得点圏打率
1位：佐藤輝明（阪神） 得点圏打率.500
2位：牧秀悟（DeNA） 得点圏打率.455
【了】