“前人未到”「打率4割」に迫った打者5人。阪神・佐藤輝明はどこまで迫れるか

阪神タイガースの佐藤輝明内野手が2日、甲子園で行われた読売ジャイアンツ戦で4安打を放ち、打率を.405（111打数45安打)まで伸ばした。29試合目、127打席に立っての打率4割は、なかなかお目にかかれない数値である。

打率4割――。長いNPBの歴史でも、規定打席に到達してこの数字を維持したままシーズンを終えた選手は一人もいない、NPB公式のシーズン最高打率は.389で、4割は今なお“前人未到”の領域である。

では、過去にその夢の数字へ迫った打者たちは、どんなシーズンを送ったのか。佐藤輝明の挑戦と重ねながら、名打者たちの記録を振り返る。

近藤健介

シーズン打率.413／2017年

現役選手で「打率4割」と聞いて、まず思い浮かぶのが近藤健介だ。

日本ハム時代の2017年、近藤は57試合、231打席で打率.413をマーク。規定打席には届かなかったものの、167打数69安打、60四球、出塁率.567という驚異的な数字を残した。

特筆すべきは、ただ打ちまくっただけではない点だ。ボール球を見極め、無理に打ちにいかず、凡打になる打数を減らす。4割打者に必要な「打つ力」と「打たない判断」の両方を示したシーズンだった。

惜しむらくは、故障もあって長期離脱したこと。4割から落ちたのではなく、4割のまま完走する機会を失ったという意味でも、近藤の2017年は今なお強烈なインパクトを残している。

イチロー

シーズン打率.387／2000年

日本人打者で4割に最も近かった存在といえば、やはりイチローだ。

2000年、オリックスのイチローは105試合に出場し、打率.387を記録。これはNPB歴代2位のシーズン打率である。またこのシーズン中、規定打席をクリアする直前まで4割をマークしていた。さらに、シーズン210安打を放った1994年にも打率.385をマークしており、こちらも歴代3位に入っている。

イチローのすごさは、安打を打つ形の多さにあった。内野安打にできる脚力、広角に打ち分ける技術、そして相手の攻めに応じて対応する柔軟性。高打率を残すための要素を、すべて高いレベルで備えていた。

最終的に4割には届かなかったが、2度にわたって.380台を残した事実は圧倒的で、さすがは世界に誇る安打製造機である。

ウォーレン・クロマティ

シーズン打率.378／1989年

“最も4割に近づいた男”として語られるのが、1989年のウォーレン・クロマティだ。

巨人時代のこの年、クロマティは打率.3781で首位打者を獲得。NPB歴代でも上位に残る高打率で、シーズンMVPにも輝いた。

この年が特別なのは、シーズン途中の到達点にある。クロマティは96試合目の時点で打率.401を維持しており、しかもその時点で規定打席に到達していた。つまり、一時的には「規定打席到達の4割打者」に限りなく近い状態までたどり着いていたのである。

その後は終盤に数字を落としたものの、4割打者誕生の夢を最も現実に近づけたシーズンだった。仮に規定打席到達時点で4割を維持していたとしても、主力打者が記録のために残り試合を休むことは現実的ではない。4割を最後まで守り切ることがどれほど難しいかを示した例でもある。

ランディ・バース

シーズン打率.389／1986年

NPB史上、規定打席到達者の最高打率を誇るのが、阪神のランディ・バースだ。

1986年、バースは453打数176安打で打率.389を記録。47本塁打、109打点、出塁率.481、長打率.777という圧倒的な成績を残し、2年連続の三冠王に輝いた。

バースの記録が際立つのは、相手に最も警戒される長距離砲だったことだ。厳しい攻めを受けながら本塁打を量産し、それでいて打率でも4割目前まで迫った。

阪神の左打者であり、長打力を備えた中軸打者という点で、バースと佐藤輝明には重なる部分がある。広い甲子園でも軽々とフェンスを越えていく佐藤輝の打撃は、40年近い時を経て、往年の大砲・バースの姿をファンに思い起こさせるかもしれない。

内川聖一

シーズン打率.378／2008年

最後は、右打者のNPB最高打率を誇る内川聖一だ。

横浜時代の2008年、内川は135試合に出場し、500打数189安打、打率.378を記録。NPB歴代でも屈指の高打率で、右打者としては一つの最高到達点ともいえるシーズンだった。

この年の内川は、開幕から好調を維持し、規定打席にはわずかに届いていなかったものの6月上旬までは打率4割を維持していた。規定に乗った後に一度数字を落としたが、8月には月間打率.449と再浮上し、最終的に首位打者のタイトルを手にした。

広角に打ち分け、難しい球でも安打にする技術はまさに一級品。長打力で圧倒するタイプとは違う形で、4割に迫る打撃の完成度を示したシーズンだった。

【了】