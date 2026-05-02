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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手が、メジャー2年目の今季も先発として苦戦を続けている。昨季のポストシーズンでは守護神として圧巻の投球を見せただけに、今季もリリーフに回すべきだとの声があがっている。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

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佐々木は昨季、ワイルドカードシリーズからワールドシリーズまでの10回2/3でわずか自責点1しか許さず、不安定だったドジャースのブルペンの中で数少ない頼れる存在だった。ファンは、その経験が佐々木の自信にもつながることを今季も期待していた。

しかし、昨年の10月からそれほど時間が経っていないにもかかわらず、先発登板を重ねるたびに、その成功が遠いものに見えてきている。相手打者を1巡目には打率.225、OPS.645に封じているものの、2巡目に入ると打率.405、OPS1.376と一気に対応されているのが現状だ。

すでにドジャースファンの間では、佐々木をブルペンへ戻すべきだという意見が数多く出ている。ところが、ドジャースは依然として佐々木を将来性の高い先発候補として扱い、辛抱強く起用を続けている。

様々な声があがっている佐々木の起用についてステビンス氏は「ドジャースが信頼を寄せる選手に対して強硬な姿勢を示すことは周知の事実であり、あとは彼が持ちこたえられるかどうかにかかっている。この状況を放置し続けるのは球団にとって恥ずべき行為だと言いたいところだが、彼らは一歩も譲ろうとしない」と言及した。

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