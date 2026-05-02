U－17女子日本代表は、AFC U17女子アジアカップ 中国2026のグループB開幕節でU－17レバノン女子代表と対戦し、13－0の圧勝で白星スタートを飾った。

モロッコで開催される2026 FIFA U-17女子ワールドカップへの出場権を懸けた今大会。2大会ぶり5度目の優勝を目指すリトルなでしこ。

白井貞義監督率いるチームは今大会初戦でレバノンと対戦した。

地力の差は明らかも、開幕戦特有の硬さも懸念されたが、序盤からゴールラッシュを見せる。開始3分、中央でのパス交換とボックス内の粘りから久保田真帆（ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18）が右足シュートを蹴り込んで先制に成功。

以降は先制したこともあって仕留め切れない場面が目立ったが、25分に相手オウンゴールで2点目を奪取すると、ここから畳みかけた。27分に波状攻撃から樋口らら（マイナビ仙台レディースユース）がゴール前で押し込むと、その1分後には角谷瑠菜（ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18）の左足の強烈なシュートが決まる。

さらに、34分に樋口、37分に池田柚葉（セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18）、42分に伊藤杏莉（JFAアカデミー福島）と続けてゴールを奪い、前半だけで6ゴールを挙げた。

迎えた後半はメンバーを入れ替えながらゴールを目指すと、52分に花城恵唯（JFAアカデミー福島）が後半最初のゴールを挙げると、ここから再びのゴールラッシュ。64分には樋口が見事な左足ロングシュートを突き刺しハットトリックを達成した。

また、後半半ば以降には大田ありす（INAC神戸レオンチーナ）と栗田七海（日テレ・東京ヴェルディメニーナ）と途中出場の2選手もゴールを決め、前半の6点を上回る7ゴールを奪った。

そして、レバノンに13－0の快勝を収めて白星スタートのリトルなでしこは5日にU－17インド女子代表との試合に臨む。