大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は28日（日本時間29日）、マイアミ・マーリンズ戦に今季2度目となる先発投手に専念する形で出場した。二刀流の大谷を慎重に起用するドジャースだが、このままでもシーズン終盤に失速するとの見方がある。米メディア『ドジャース・ウェイ』のコリン・キーン記者が言及した。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

今季2度目となる投手専念の起用となったが、大谷はマウンドで圧巻の投球を見せた。6回を投げて失点1、奪三振9を記録し、決して最高の状態ではなかった中でも、マーリンズ打線を安打5に抑えた。

ドジャースは今季、大谷が二刀流でフル回転することを、そのまま放置するつもりはないようだ。大谷自身は世界最高クラスの投手としても地位を築きたい思いを持ち、2023年以来となる本格的な二刀流シーズンに挑んでいるが、首脳陣はその負担管理を極めて重要視している。

デーブ・ロバーツ監督は、今後も大谷の登板日に打線から外す案を含め、さまざまな調整を検討する可能性がある。その起用は固定されたものではなく、大谷本人の申告による体調を最優先にしながら、状況ごとに変わっていくものになりそうだ。

注目の集まる大谷の起用についてキーン氏は「ロバーツ監督は、これまでに経験したことのないタイプの選手を管理するという難しい課題に直面している。大谷に一切の制限をかけなければ、彼は史上最高のシーズンを過ごすかもしれないが、その一方で10月までに消耗してしまう可能性もある」と言及した。

【関連記事】

【了】