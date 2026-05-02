村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する村上宗隆内野手が圧巻パフォーマンスを披露している。MLBのスーパースター、アーロン・ジャッジとHR数争いを繰り広げるなど自身の評価を高めている中で、村上がホワイトソックスと結んだ契約が波紋を呼んでいるようだ。米専門局『MLBネットワーク』が報じた。

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昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（当時の約53億6300万円）で契約を結んだ村上。

この契約に対して、米専門局『MLBネットワーク』のジョン・ヘイマン記者は自身の公開した動画で「2年3400万ドルという契約について『安すぎる、ひどい契約だ』と言う人も多かったですが、私はむしろ2年契約で正解だったと思っています。」と発言。

その理由について「なぜなら、来シーズンが終われば彼は再びフリーエージェントになれますし、まだ26歳という若さです。次はさらに大きな契約を勝ち取ることになるでしょう。」と次の契約を見越しての見解を語った。

今や2年総額3400万ドルでは釣り合わないとされるまでに評価を上げている村上。この調子で今季、来季と結果を残し、ヘイマン記者の言う通り大型契約を掴み取ることは出来るだろうか。

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