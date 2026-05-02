大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、中堅レギュラーのアンディ・パヘス外野手が開幕から好調をキープしている。一時的なものではなく、本格的に覚醒したのではと期待も高まっているが、米メディア『ヘビー』によると、同選手を含めたトレード案が浮上しているという。

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パヘスは昨季本格的にレギュラーに定着し、156試合、打率.272、27本塁打、86打点と言った数字をマーク。今季はここまで昨季以上の勢いで快音を響かせている。

同メディアは「スポーツイラストレイテッドのイーセン・ハットン記者による最近の仮想トレード案では、ドジャースはマイアミ・マーリンズからサンディ・アルカンタラ投手を獲得する」としつつ、「この案ではアルカンタラは、パヘスとザイアー・ホープ外野手のパッケージでドジャースへ移籍する。パヘスはメジャー3年目で、マーリンズにとって打線のバランスを整える上で信頼できる右打者となるだろう」という同記者の主張を紹介。

これについて、「パヘスは素晴らしい昨季を送った後、今季も好調なスタートを切っている。だが、チームがさらなるエース級先発を獲得するための大型トレードでは放出される可能性もある」としつつも、「過去2年の好成績を考えれば、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は現時点では彼を手放したくないと考えるかもしれない」との見解を示している。

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