ロッテ－西武の試合前に、カカロニがファーストピッチに登板した。
▼ 投球したカカロニ栗谷さんコメント
「あわやデッドボールという感じで投げてしまって、球速が早すぎたんで避けれるかどうか不安でしたが、ちゃんと避けていただいて良かったです」
▼ カカロニすがやさんコメント
「（栗谷さんの投球を見て）初心者にしてはフォームがうるさいなっていうか、やりたいこと全部詰め込んだフォームだなって思いましたけどもね。本当に球を避けていただいて良かったです」
ロッテ－西武の試合前に、カカロニがファーストピッチに登板した。
▼ 投球したカカロニ栗谷さんコメント
「あわやデッドボールという感じで投げてしまって、球速が早すぎたんで避けれるかどうか不安でしたが、ちゃんと避けていただいて良かったです」
▼ カカロニすがやさんコメント
「（栗谷さんの投球を見て）初心者にしてはフォームがうるさいなっていうか、やりたいこと全部詰め込んだフォームだなって思いましたけどもね。本当に球を避けていただいて良かったです」
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