ロッテ－西武の試合前に、カカロニがファーストピッチに登板した。

▼ 投球したカカロニ栗谷さんコメント

「あわやデッドボールという感じで投げてしまって、球速が早すぎたんで避けれるかどうか不安でしたが、ちゃんと避けていただいて良かったです」

▼ カカロニすがやさんコメント

「（栗谷さんの投球を見て）初心者にしてはフォームがうるさいなっていうか、やりたいこと全部詰め込んだフォームだなって思いましたけどもね。本当に球を避けていただいて良かったです」