大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手など、日本人スター選手の獲得に積極的だ。今季からメジャーに挑戦し、シカゴ・ホワイトソックスでプレーしている村上宗隆内野手についても、獲得に動く可能性がある。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。

村上はメジャー入りからまだ1ヶ月ほどながら、すでに大きな印象を残している。移籍時には速球への対応力を不安視する声が多く、それが契約に慎重な球団があった理由の1つとされていたが、今季の結果はその見方を覆している。

今季ここまで村上は31試合で打率.236、本塁打12本塁打、打点23を記録。本塁打数ではアーロン・ジャッジ外野手らに並ぶトップタイの数字となっている。

ホワイトソックスで長打力を存分に示しており、メジャーへの対応を疑っていた球団に対して、十分活躍できることを証明していると言えるだろう。

存在感を増し続ける村上についてレビン氏は「ドジャースはオフシーズンに彼との関連が噂されたが、彼の懸念事項やロースター上の必要性の欠如から、獲得を見送った。しかし、村上が長打力を維持できるなら、トレードかフリーエージェント（FA）となった際に、補強に動く可能性がある」と言及した。

【関連記事】

【了】