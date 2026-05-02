【鎌倉 観光スポット】和賀江嶋 - 干潮時に出現するトンボロのような…

鎌倉の海辺に、潮が引いたときだけ姿を現す特別な場所があるのをご存じですか？

和賀江嶋は、一般的には「わかえじま」または「わかえのしま」と読みます。現存する日本最古の築港遺跡ともいわれる歴史ある場所でありながら、条件がそろうと海の中から島のような地形が現れる不思議なスポットです。

同じ湾内で起きる現象「江の島のトンボロ」とは異なりますが、潮の満ち引きによって似たような現象が見られるのも魅力のひとつ。和賀江嶋の魅力と楽しみ方をご紹介します。

和賀江嶋とは

和賀江嶋は、材木座海岸の南端に位置し、1200年代の鎌倉時代に築かれた港の遺構です。現存する日本最古の人工港ともいわれ、国の史跡に指定されています。

現在も海中に石積みが残っており、干潮時にはその一部が姿を現します。

和賀江嶋が現れるタイミングと条件

和賀江嶋は、潮の満ち引きによって見え方が大きく変わります。干潮時に石積みが現れ、潮位が低いほどはっきり見え、波が穏やかな日がベスト。ゴロゴロとした大きな石が浮かび上がるように現れます。

いつでも出現するわけではないので、訪れる際には事前に潮位表をチェックしてから出かけましょう。

砂浜ではなくゴロゴロとした石が出現

和賀江嶋は観光地として整備されている場所ではないため、注意が必要です。潮が引いて現れるのは大きな石がゴロゴロとした光景。そのため非常に歩きにくい場所です。

普段は海中の場所のため、石の陰にはカニなどの生物もいます。また、昔の陶磁器片が打ち上げられることもある場所ですので、裸足で歩くとケガをする恐れがあります。

どうしても歩きたい場合は、裸足ではなく、濡れてもいいマリンシューズやスニーカーなどの着用を推奨します。

潮が引いた状態だと、海岸線の砂浜とは明らかに違うのがわかります。大きな石がゴロゴロしていて滑りやすい場所があり、波の影響を受けやすいので、無理に歩かず、見る・感じるスポットとして楽しむのがおすすめです。

干潮時には磯観察スポットも出現

潮が引いた状態ではわかりませんが、普段は石碑が建っている土台は海の中ということになります。出現したゴロゴロ石は、遠目に見ると大きさがわかりませんでしたが、30cm近くあるような石もたくさんありました。

石のすきまに、カニがいました。史跡指定地では石を動かしてはいけないので、観察するだけにしました。

ウニも確認でき、ここがいつもは海の中であることを実感します。鎌倉の海岸は磯遊びができる海岸が少ないのですが、和賀江嶋は干潮時に現れる岩陰で、磯の生物も観察できるスポットです。

和賀江嶋と江の島トンボロの違い

干潮時、江の島で体験できるトンボロは砂浜が現れて「道」のようになりますが、こちらは石積みの人工の港跡が出現します。どちらも潮の満ち引きによって景観が変化しますが、それぞれ違う魅力があります。

海岸越しに江の島や富士山も見えて景観は抜群。和賀江嶋周辺は、鎌倉らしい落ち着いた雰囲気が魅力です。

まとめ

和賀江嶋は、歴史と自然が重なり合う、落ち着いた魅力を持つ場所です。江の島のような砂州が出現するトンボロとは異なり、人工の港の遺構が現れ、また違った趣です。

特に、春から夏にかけての気候のよい時期の干潮時がチャンスです。条件がそろう時だけ現れるその景色は、まるで時間が止まったかのような不思議な感覚を与えてくれます。

ぜひ、その静かな魅力を体験してみてください。

和賀江嶋

アクセス

JR鎌倉駅東口から約徒歩30分JR鎌倉駅東口からバス「小坪経由逗子駅」行きで「飯島」下車徒歩約3分、JR逗子駅、もしくは京浜急行新逗子駅からバス「鎌倉駅」行きで「飯島」下車徒歩約3分

住所：神奈川県鎌倉市材木座6丁目

駐車場：なし ※近隣に時間貸しパーキングがありますが、季節によっては満車の時間帯が多いため、ご注意ください。

備考：材木座海岸に公衆トイレあり