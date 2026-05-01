大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、遊撃レギュラーのムーキー・ベッツ内野手が故障離脱している。空いた穴を埋めている選手の一人がキム・ヘソン内野手だが、デーブ・ロバーツ監督はここまでの働きを絶賛しているという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

キムは二塁レギュラーの有力候補と目されていた中、開幕直前のタイミングでマイナー降格の憂き目にあった。ただ、ベッツの故障に伴い早々にメジャー復帰を果たしている。

同メディアは「キムは昇格以降、素晴らしいプレーを見せており、ロバーツ監督から何度も称賛を受けている。同監督は最近も『彼は出場するたびに、必ず何かしらチームの勝利に貢献してくれるように見える。これ以上ないくらいの評価だ。常に準備ができているし、攻守両面でチームに勢いをもたらしてくれる存在だ』と語った」と言及。

続けて、「彼は長打力の担い手ではないが、チームとしては勝負どころでの安打や出塁さえしてくれれば十分だと考えている。スター選手が揃うロースターの中で、彼のような選手がいることでチーム全体の完成度はさらに高まり、よりバランスの取れた陣容となる」と記している。

【関連記事】

【了】