村上宗隆 最新情報

本塁打を量産し、メジャーを席巻する村上宗隆。その活躍とともに再び浮上しているのが、“新人王資格”を巡る論争だ。NPBで実績を積んだ日本人選手は“ルーキー”なのか――村上の快進撃が映し出す、この議論を考える。（文・八木遊）

止まらない本塁打量産…現地で高まる“新人王”の声

[caption id="attachment_261251" align="alignnone" width="1200"] シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（写真：Getty Images）[/caption]

開幕から3試合連続、4月には5試合連続本塁打を放つなど、ヤクルト時代を彷彿とさせる勢いでアーチを量産している村上宗隆（ホワイトソックス）。ここまで打率.236、46三振と粗さも目立つが、パワフルな打撃は現地のファンに大きなインパクトを残している。

日本時間5月1日時点で、村上の12本塁打はアーロン・ジャッジ（ヤンキース）らと並び両リーグ最多。スランプ中でもしぶとく粘って四球で出塁したり、内野ゴロで一塁へヘッドスライディングを見せるなど、そんな献身的な姿勢もシカゴのファンを虜にしている。

そんな村上に対して、ファンからだけでなく現地評論家からもあるワードが出るようになっている。それが“新人王”の声だ。

“新人王資格”の是非、NPB組に向けられる複雑な視線

[caption id="attachment_261118" align="alignnone" width="1200"] シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（写真：Getty Images）[/caption]

新人王は各リーグでそのシーズンに最も活躍した新人選手に贈られる賞で、過去には野茂英雄（1995年）、佐々木主浩（2000年）、イチロー（2001年）、大谷翔平（2017年）の4人の日本人選手が受賞している。

イチローと大谷の間に16年のブランクがあるが、この間に活発だったのがプロ野球（NPB）で実績を残した選手に新人王の資格を与えるべきか否かの論争だ。特に松井秀喜がメジャーに挑戦したころ（2003年）は最も激しかった。

その後は大谷が結果的に新人王に輝いたが、NPBでMVPを取るほどの選手に資格があるべきかの議論はあった。その証拠に大谷は、30人中25人の1位票と4人の2位票を得たものの、残る1人は大谷を3位以内に記名しなかった。つまり、その記者だけは大谷を“新人”と認めていなかったということかもしれない。

このように日本人選手に対する新人王の投票は、記者の考え方にも左右される。村上にしても、ヤクルト時代の2022年にセ・リーグ三冠王を獲得。昨季まで7年連続20本塁打以上を記録したスラッガーを、新人と呼ぶのに抵抗感があってもおかしくはないだろう。

ただ、8年前に当時24歳の大谷が新人王に輝いた例もあり、26歳とまだ若い村上には疑問を投げかける余地はほとんどなさそうだ。

日本のファンとしてはその事実を素直に喜びたいところではあるが、それはメジャー目線で考えると、NPBが“下”に見られている証左でもある。

よく言われるのが、NPBのレベルはメジャーと3Aのちょうど中間というものだ。これは日米で共通した考え方の一つだが、もしNPBで実績を残した日本人選手から新人王の資格を剥奪してしまうと、その考えを否定することにもつながってしまう。

かつての松井秀喜や昨年の菅野智之のようにNPBで10年以上の実績があり、年齢も30歳前後なら、“ルーキー”と呼ぶことに異論も出るかもしれない。

しかし、こと村上に関しては、まだ若手と呼んでも違和感がない年齢。今の勢いでアーチを量産するようなら、文句なしの新人王に選ばれそうだ。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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