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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は今季、先発ローテーションに復帰しているが期待されている結果を残せていない。球団はこのまま先発として起用し続ける方針を示しているが、リリーフへの配置変更やマイナーでの再調整といった声もあがっている。米メディア『ヘビー』のエバン・マッセイ記者が言及した。

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佐々木は5試合に先発して22回2/3を投じ、1勝2敗、防御率6.35、WHIP1.81となっている。まだ24歳と若く、立て直す時間は十分に残されている一方で、不安と失望の声は強まっている。

中には佐々木を今季ここまで球界で最も期待外れの先発投手だという評価もある。特に与四球13、被安打28、被本塁打7という数字に加え、平均97マイル（約156.1キロ）の速球で空振りを奪えておらず、被安打17、本塁打5を許している点が問題視されている。

現時点では先発ローテーションに残っているものの、球種を磨くための投球回が必要なら、その場はメジャーではなく3Aの方が適切だろう。

厳しい投球が続く佐々木についてマッセイ氏は「彼は5月2日（日本時間3日）のセントルイス・カージナルス戦で次回登板を予定している。ドジャースは、彼が調子を取り戻し、キャリアを軌道に戻すことを期待している。もしそれが叶わなければ、彼はマイナー降格しかなくなるだろう」と言及した。

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