WBCで存在感を示した若きエース右腕も、今季はまさかの黒星先行スタート。圧倒的な投球を誇った姿が見えず、苦しい序盤戦となっている。［1/6ページ］
3連敗スタートのエース右腕
髙橋宏斗
[caption id="attachment_261880" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズの髙橋宏斗【写真：産経新聞社】[/caption]
・投打：右投右打
・年齢：23歳
・経歴：中京大中京高
・ドラフト：2020年ドラフト1位
・昨季成績：26試合登板、8勝10敗、防御率2.83
若くしてWBCの舞台を経験した髙橋宏斗。苦しむチームと同様に、髙橋も波に乗り切れていない。
中日ドラゴンズからドラフト1位指名を受けた髙橋は、プロ3年目に7勝をマーク。同年は規定投球回をクリアして防御率2.53の数字を残し、安定した投球を披露していた。
そして2023年、第5回WBCにチーム最年少で選出され、決勝戦ではリリーフ登板。1イニングを無失点に抑え、世界一に貢献した。
2024年は劇的な進化を見せ、21登板で12勝4敗、防御率1.38の成績を残して最優秀防御率を獲得。名実ともに球界のエースへと飛躍を遂げ、今年3月のWBCにも選出された。
2度目のWBCを経験し、シーズン開幕3戦目の広島戦では8回1失点の好投を見せたが、チームは開幕3連敗。
自身もまさかの3連敗スタートだったが、4月26日のヤクルト戦では7回無失点の好投で今季初勝利。ここから勢いをつけていき、チームを押し上げていけるだろうか。
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