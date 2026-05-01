大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トロント・ブルージェイズからタイラー・フィッツジェラルド選手を金銭トレードで獲得した。内外野を守れるユーティリティー選手の加入でキム・ヘソン選手の動向が心配されているようだ。韓国メディア『SPOTVニュース』らが報じた。

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ドジャースに加入したフィッツジェラルドは、2023年にメジャーデビューした内外野を守れるユーティリティー選手。メジャー通算で打率.252、21本塁打、53打点を記録している。

サンフランシスコ・ジャイアンツでプレーした昨季は72試合で打率.217、4本塁打、14打点の成績を残し、ブルージェイズに加入した今季はここまでメジャーでの出場はなかった。

ドジャース専門メディア『ドジャース・ウェイ』は、「これは単なる層の補強に過ぎないが、サンティアゴ・エスピナル内野手が期待に応えられていないことを考えると、場合によっては彼の枠を奪う可能性もある。」とし、

続けて「トミー・エドマンの状況はほとんど進展がない。キケ・ヘルナンデスとムーキー・ベッツが負傷者リストから復帰する際には、エスピナルと、アレックス・フリーランドかキム・ヘソンのどちらかがロースターから外れることになるだろう」と予想している。

また、韓国メディア『SPOTVニュース』は、「昨年から不振が続いているだけに、現時点ではキム・ヘソンの立場を脅かす存在には見えない。

もし2024年シーズンのようなパフォーマンスが出来れば、メジャーのロースター枠を争うライバルとなり得る選手だ」と伝えた。

韓国が誇るスター内野手はアピールを続け、年間を通じてポジションを守り抜くことが出来るだろうか。

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