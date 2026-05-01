ロッテOBの小林雅英氏が1日、西武戦の試合前に始球式を行った。
小林氏は球団を通じて「昨年に引き続き始球式という大役を務めさせていただいてありがとうございます。風速15メートル出ていましたが、久しぶりにマリンの風を正面から受けて『懐かしいな』って。よくこんなところで野球やってたなって改めて思い出しました。球速108キロですか？煩悩の数でいいんじゃないですか（笑）」とコメント。
小林氏は「TEAM26デー」のゲストとして来場した。
ロッテOBの小林雅英氏が1日、西武戦の試合前に始球式を行った。
小林氏は球団を通じて「昨年に引き続き始球式という大役を務めさせていただいてありがとうございます。風速15メートル出ていましたが、久しぶりにマリンの風を正面から受けて『懐かしいな』って。よくこんなところで野球やってたなって改めて思い出しました。球速108キロですか？煩悩の数でいいんじゃないですか（笑）」とコメント。
小林氏は「TEAM26デー」のゲストとして来場した。
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